Renzetti su Manna: “Il Napoli ha scelto l’uomo giusto e vi spiego il perché”

Angelo Renzetti, presidente del Lugano ex collega di Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Campi Flegrei TV sul nuovo ds del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Secondo me per quello che è l’ambiente napoletano , Gasperini lo vedrei molto bene. Ha dimostrato nel corso degli anni di essere un ottimo allenatore, con risultati importanti. Contestazioni del pubblico? Naturalmente non ci si attendeva questi risultati, però il pubblico spesso non sa cosa accade dietro le quinte. Manna? Naturalmente potrebbe riscontrare delle difficoltà, ma credo che è capace di integrarsi nel meglio nella mentalità della società. Lui è capace di gestire le situazioni, poi deve metterci del suo naturalmente. Se l’ho sentito? Unicamente per il mio compleanno, in programma venerdì, ma onestamente posso assicurare che non parlerei mai con lui del suo lavoro, ci vuole tatto”.