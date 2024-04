Caressa senza freni: “La difesa del Napoli è un disastro. C’é un numero incredibile“

Nel proprio canale YouTube, Fabio Caressa si espresso sul Napoli, in particolare sulla difesa azzurra dopo l’ultimo match disputato domenica col Frosinone.

Così il giornalista: “Cheddira ha fatto una grandissima partita segnando due reti che lasciano ancora speranze di salvezza alla Frosinone. Ma non posso non parlare della difesa del Napoli che è stato un disastro. Vi ricordo che l’anno scorso con Spalletti era stata uno dei punti di forza mentre in questa stagione è una delle tante debolezze di una squadra irriconoscibile”.

“Mi fa impressione vedere un dato: i 51 punti di vantaggio/ svantaggio tra i due anni. Vuol dire che non ha funzionato nulla tra giocatori, allenatori e società. La responsabilità è di tutti ma penso che ci sia stato il contraccolpo della vittoria. Me lo aspettavo ma non i questi termini. Tra l’altro, il Napoli avrebbe potuto ancora sperare in un posto in zona Champions con un filotto di vittorie” ha sentenziato il telecronista di Sky Sport. Ha concluso: “Pensavo che dopo la vittoria contro il Monza si sarebbe riaccese la lampadina ma evidentemente la luce è troppo intermittente per poter ancora sperare in un obiettivo del genere”.