Nehuen Perez conferma: “Il Napoli mi ha cercato a gennaio, poi…”

Nehuen Perez ha confermato l’interesse di mercato del Napoli. Il difensore argentino, in forza all’Udinese, era stato cercato dalla dirigenza azzurra nel mese di gennaio per rinforzare il reparto arretrato. La trattativa, che sembrava essere in dirittura d’arrivo, non riuscì a concludersi. A distanza di qualche mese, l’ex Atletico Madrid è tornato a parlarne, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “A gennaio sono stato ad un passo dal Napoli. C’era l’interesse di entrambe, ma alla fine non si è raggiunto un accordo”.