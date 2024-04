Empoli-Napoli sarà arbitrata da Manganiello di Pinerolo. Di Paolo al Var

Sono state appena svelate le designazioni arbitrali per quanto riguarda la trentatreesima giornata di Serie A. Per l’occasione, il Napoli giocherà in casa dell’Empoli il giorno sabato 20 aprile alle ore 18. La partita sarà arbitrata dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Verrà assistito dai guardalinee Del Giovane e Liberti, mentre il quarto uomo sarà Baroni. Il Var sarà presieduto dal signor Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, e ad assisterlo ci sarà Rosario Abisso.

EMPOLI – NAPOLI Sabato 20/04 h.18.00

MANGANIELLO

DEL GIOVANE – LIBERTI

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO