Napoli-Roma, la società comunica di aver posticipato l’inizio della vendita dei biglietti

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha rivelato di aver posticipato l’inizio della vendita dei biglietti per quanto riguarda la partita Napoli-Roma, fissato originariamente per le ore 12:00 odierne. Il motivo è probabilmente legato al fatto per cui la data e l’orario del match (forse il giorno 28 aprile) non sono stati ancora stabiliti. La vendita comincerà domani giovedì 18 aprile alle ore 14:00. Di seguito, il comunicato. “SSC Napoli informa i propri tifosi che l’inizio della vendita dei biglietti per la partita Napoli-Roma, inizialmente prevista per oggi alle 12:00, sarà posticipata a domani, Giovedì 18 Aprile 2024 alle ore 14:00”.