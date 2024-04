L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano il calciatore georgiano piace a Psg e Barcellona che hanno fatto un sondaggio, ma la priorità resta il rinnovo con il Napoli. Si sta lavorando velocemente per il suo prolungamento in azzurro fino al giugno del 2028 con un ingaggio di 3,5 milioni di euro più bonus legati ad assist e gol. Non è prevista clausola nell’accordo malgrado i procuratori ne gradirebbero una per la Premier League.