TMW – Ipotesi addio di Meret in estate, c’entra Caprile: le ultime

C’è aria di cambiamenti nell’aria, soprattutto in casa Napoli che, oltre ad avere l’incertezza sulla prossima panchina, la si ha anche in campo.

Alex Meret quest’estate potrebbe salutare la città partenopea, nonostante un’opzione di rinnovo automatico fino al 2025 al raggiungimento del 70% delle presenze con la maglia del Napoli.

Secondo TuttoMercatoWeb.com, il suo addio non sarebbe scontato, considerando il ritorno dal prestito di Elia Caprile dall’Empoli: “L’agente di Meret nei tempi recenti ha già fatto capire, anche pubblicamente, di non volerlo sottoporre ad un’estate come la scorsa vissuta da Zielinski. In sostanza non si gioca con il contratto in scadenza: o prolunga per almeno altre due stagioni o chiederà la cessione”.