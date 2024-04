SKY, Marchetti: “Conte ha diverse opzioni, prenderà una decisione più avanti. Italiano possibilità concreta. Allegri? Non si può escludere nulla”

Luca Marchetti, giornalista e opinionista sportivo di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del Napoli e delle diverse opzioni per la prossima panchina azzurra.

Per quanto riguarda la possibilità di vedere Antonio Conte al Napoli, il giornalista si è espresso così: “Conte ha diverse richieste, non solo il Napoli. In questo momento credo che Antonio stia facendo le sue valutazioni e prenderà una decisione più avanti”.

In merito alle voci di un possibile interessamento di De Laurentiis per l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, Marchetti si esprime così: “È difficile strappare alla Dea uno come Gasperini. Il club ha dimostrato di meritarsi il livello a cui è arrivato soprattutto grazie all’allenatore”.

In relazione ad altri nomi fatti per la panchina del Napoli, Marchetti spende qualche parola sui potenziali allenatori per la prossima stagione: “Al momento, i profili più sondati sono Italiano e Pioli. Quest’ultimo lascerebbe Milano solo se di comune accordo, invece Italiano è certo di lasciare Firenze a fine stagione e potrebbe diventare una possibilità concreta. Allegri? Non si può escludere nulla”.