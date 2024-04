Intervenuto a Sportitalia Cafè, Michele Criscitiello, giornalista, ha ribadito la sua opinione sul possibile approdo di Antonio Conte al Napoli: “Lo abbiamo detto tantissime volte: Conte e De Laurentiis non hanno contatti da gennaio, l’allenatore costa tanto, circa 8 milioni, cifra che il Napoli, nel caso in cui non partecipasse alle coppe europee, non potrebbe permettersi. Antonio ha in mente solo il Milan, col quale ha già un pre accordo, bisognerà capire la posizione di Pioli“.