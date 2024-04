Napoli, il ritorno di Kim non è impossibile: c’é solo un ostacolo

Come riportato da “Il Mattino” il Napoli starebbe lavorando al clamoroso ritorno di Kim Min-Jae. La difesa è apparsa spesso in difficoltà, motivo per il quale il presidente De Laurentiis è pronto a puntare su un profilo importante che ben conosce. Di seguito il report del noto quotidiano.

“In difesa è pronta la rivoluzione e spunta un sogno, neppure così tanto nel cassetto: riportare a Napoli Min-jae Kim. Già, in realtà c’è anche una strategia che il club azzurro sta varando a bassa voce, forte del malessere del coreano che al Bayern ha giocato in tutto ventinove partite: strappare un prestito ai bavaresi. L’intoppo, vero, è un altro: ora Kim guadagna più di 8,5 milioni di euro. Oltre il tetto massimo d’ingaggio degli azzurri. Può essere fatta un’eccezione oppure al Bayern Monaco può essere chiesto un aiuto. Ma occhio alla Juventus: perché Giuntoli farà di tutto, in caso di partenza di Bremer, per riprendersi il suo vecchio pupillo coreano. In ogni caso, la mossa a sorpresa del Napoli punta proprio a un clamoroso ritorno di Kim”.