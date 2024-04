Il Mattino – Pronta la rivoluzione in difesa, il Napoli sonda Sanchez del Galatasaray: i dettagli

Poche sfide al termine di una stagione deludente per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, però, è già al lavoro per costruire la squadra per la prossima stagione.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, la dirigenza del Napoli ha già nel mirino diversi difensori da cui partire l’anno prossimo, tra cui Davinson Sanchez del Galatasaray: “In difesa è pronta la rivoluzione, è il reparto da ricostruire. C’è il colombiano Davinson Sanchez del Galatasaray di nuovo nel mirino del club azzurro, ma c’è solo l’imbarazzo della scelta”.

Il centrale colombiano, ex Ajax e Tottenham, durante questa stagione ha collezionato con la maglia del Galatasaray 26 presenze, ha segnato 2 gol e ha fornito 3 assist in tutte le competizioni.