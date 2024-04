Modugno: “Napoli squadra scarica, i giocatori hanno perso fiducia“

Francesco Modugno, intervenuto a Il Bello del Calcio ha parlato della stagione del Napoli.

Queste le parole del giornalista: “Il Napoli è una squadra svuotata e scarica, che non vuol che non sia professionale e non abbia fame. Al tifoso legittimamente si concede qualsiasi critica perché ragiona di pancia. Il Napoli è un ‘vorrei ma non ci riesco’: approccia la gara con la mentalità di voler vincere, dominare e inseguire un posto in Europa, ma come ha detto Calzona nelle interviste post-partita corre male e spesso rincorre gli avversari.E’ un gruppo che ha perso fiducia, ieri ero a bordocampo dietro la porta del Frosinone: Di Lorenzo a un certo punto arriva in area a tre metri dalla porta e invece di calciare passa il pallone.Questa è la sintesi del momento del Napoli. Si tratta di una stagione disgraziata che ti consuma dentro. Spalletti? Lo scorso anno l’allenatore ha tirato fuori il massimo da tutti i calciatori, la squadra è stata plasmata da lui.Il futuro? Dopo una stagione simile la tentazione è quella di mandare via tanti giocatori. Secondo me il club terrà tutti i quattro terzini e Rrahmani e forse Juan Jesus in difesa. In porta la posizione di Meret inizialmente non era oggetto di valutazione, ma a livello ambientale la situazione si è fatta oggettivamente complicata per lui. Non so quanto gli converrebbe prolungare il rapporto contrattuale.Nel Napoli ci sarà una rivoluzione: arriveranno un nuovo DS e allenatore, due centrali, due mezzali e un attaccante. Poi anche operazioni di contorno. Kvara? Lui è il progetto di ADL, ma bisognerà fare attenzione alle tante offerte che arriveranno al ragazzo. In passato il presidente ha colpevolmente tardato o fatto saltare degli affari importanti per mantenere in rosa determinati elementi di livello”.