De Canio: “Quest’anno il modulo c’entra ben poco nei risultati del Napoli, bensì l’approccio alle gare e la disponibilità dei giocatori”

Luigi De Canio, ex calciatore ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal.

In merito al periodo complicato che sta affrontando il Napoli, l’ex tecnico azzurro si esprime così: “Il modulo c’entra ben poco nei risultati del Napoli, bensì l’approccio alle gare e i concetti da applicare al calcio che i vari allenatori hanno portato”.

A proposito delle diverse scelte fatte quest’anno da De Laurentiis per la panchina del Napoli, De Canio risponde: “È sempre una scelta della società decidere se cambiare o mantenersi. I calciatori del Napoli hanno delle determinate conoscenze del 4-3-3 perché l’hanno praticato e assimilato per vari anni. Ciò non toglie che se viene un altro allenatore con un’altra filosofia non si può realizzare, ci vorrà del tempo certamente ma si può fare con la disponibilità dei giocatori. Ciò che conta maggiormente è l’approccio“.