Il Mattino spiazza tutti: “Napoli su Allegri“

Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus destinato ad abbondare la causa bianconera a fine stagione, potrebbe diventare il nome giusto per la panchina del Napoli nella prossima stagione. Stando a quanto riportato da “Il Mattino”, l’arrivo di Manna a Napoli potrebbe rendere fattibile l’operazione, con la Juve che, pur di liberarsi dell’allenatore livornese con un anno di anticipo, pagherebbe metà dell’ingaggio al primo anno di contratto. I rapporti tra Allegri e De Laurentiis sono buoni, ma il presidente del Napoli non sarebbe ancora del tutto convinto su Allegri, condizionato anche dalla piazza, che non vede di buon occhio il tecnico.