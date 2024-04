TMW – Summit tra Manna e l’agente di David a Milano, c’è il sì del giocatore: le ultime

Con l’addio ormai certo di Victor Osimhen, il Napoli è già alla ricerca di un nuovo numero 9.

La dirigenza del Napoli ha messo gli occhi su un attaccante del Lille e della Nazionale canadese: stiamo parlando di Jonathan David.

L’attaccante classe 2000 ha messo a segno ben 23 gol e ha fornito 7 assist in 40 presenze con la maglia del Lille in tutte le competizioni.

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, la scorsa settimana l’entourage del canadese ha incontrato a Milano Giovanni Manna, prossimo direttore sportivo degli azzurri, per discutere della possibilità di vedere David a Napoli la prossima stagione.

L’attaccante del Lille gradirebbe giocare in Italia e avrebbe chiesto un quinquennale da 3 milioni di euro più eventuali bonus e sarebbe disposto ad approdare al Napoli anche senza qualificazione in competizioni europee.

Il Lille, a gennaio, chiedeva non meno di 40 milioni per David; ora il costo del cartellino è aumentato e i francesi chiedono 50 milioni di euro per David. Il Napoli vorrebbe uno sconto e scendere intorno ai 35, al massimo 40 con i bonus.