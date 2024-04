Napoli e Conte: nessun accordo! ADL ha due alternative, spunta un vecchio pallino. E la posizione di Calzona…

Antonio Conte non è semplicemente un’opzione per la Juventus, che ha già in mente un nome per avviare il processo di ricostruzione tecnica: Thiago Motta. Vogliamo ribadire questo concetto, nonostante le voci degli ultimi tempi su un possibile ritorno di Conte alla Juventus. Da qualche tempo, De Laurentiis è tornato a parlare frequentemente con Conte, il quale ha espresso chiaramente l’intenzione di continuare a lavorare in Italia prima di eventualmente intraprendere un’esperienza in Arabia per concludere la propria carriera. Ricordiamo che Conte aveva già avuto dei contatti con De Laurentiis durante il mercato invernale, prendendo tempo per valutare tutte le opzioni. Il fatto che finora non siano emersi altri club italiani interessati, compreso il Milan, è un segno del buon rapporto tra De Laurentiis e Conte, oltre al fatto che il Napoli ha già una squadra ben definita. Pertanto, il Napoli confida nell’esito positivo dei negoziati con Conte, che non è pienamente convinto, per questo rimangono vice due opzioni, Italiano come alternativa e Pioli come opzione nel caso in cui il Milan decidesse di non confermarlo. I colloqui intensi tra De Laurentiis e Conte fanno crescere le speranze di un accordo, che potrebbe non essere lontano ma che, ad oggi, non c’è. L’apertura attuale potrebbe essere il preludio a una collaborazione più concreta. Torna in pole il nome di Gasperini, nulla di concreto ad oggi, ma si sa, è sempre stato un pallino di De Laurentiis. Occhio anche a Calzona, l’attuale tecnico, non è escluso infatti che ADL decida di ripartire da lui confermandolo. Voci di corridoio hanno fatto anche i nomi di Gilardino e Palladino che, onestamente, non risultano.