Il Mattino – Manna avrà il compito di creare l’U23 del Napoli

Secondo quanto riportato da Il Mattino, uno dei primi compiti affidati a Giovanni Manna, il nuovo responsabile del mercato del Napoli a partire dal 30 giugno, sarà la creazione di una squadra under 23 da iscrivere alla Lega Pro. Questa idea è stata al centro dei pensieri di De Laurentiis nelle ultime settimane. Manna, che ha esperienza nella gestione della Juventus Next Gen, è noto per aver individuato giovani talenti in tutto il mondo nel corso degli anni, e è pronto a fornire indicazioni anche al Napoli in questa direzione. Ha già lavorato con giocatori come Dragusin, Fagioli, Soulé, Miretti, Iling-junior, Barrenechea, Yildiz, e così via.