Malore N’Dinka – Maggio racconta una sua esperienza simile: “Ho avuto paura di morire”

A due giorni dal malore occorso a N’Dinka, l’ex azzurro, Christian Maggio, ha raccontato al Corriere della Sera una sua bruttissima esperienza simile, quando giocava nel Napoli: E’ stato il momento più brutto della mia vita, ho avuto paura di morire. Prima di capire cose mi stesse succedendo ho pensato al peggio. La mia esperienza è stata comunque diversa da N’Dinka, lui stava giocando, si son fermati tempestivamente, ha avuto tutti i soccorsi del caso. Guardando dalla tv ho pensato al peggio, per fortuna l’infarto è stato scongiurato e ora sta bene. Gli faccio gli auguri, tornerà più forte di prima”.

Quando e cosa successe invece a te Christian? “Presi una botta in allenamento, prima di una partita di Europa League contro il Porto. Mi venne un dolore abbastanza forte e mi sottoposero ad una risonanza ma non c’era nulla. Il dolore c’era ancora anche se non era continuo e dunque non dava troppa preoccupazione. All’inizio non respiravo, avevo la sensazione di soffocamento, come una pugnalata al petto. Fortunatamente bastò un mese per riprendermi, ho dovuto superare anche un problema emotivo, poi ho avuto il nulla osta dei medici del Napoli e ho ripreso senza alcun problema”.