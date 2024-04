Il Mattino – Napoli su Hancko del Feyenoord: trattativa iniziata, ma c’è un ostacolo

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli si sta già muovendo sul mercato per non farsi trovare impreparato come lo scorso anno. L’obiettivo numero uno è David Hancko, difensore centrale in forza al Feyenoord. Il club lo valuta 30 milioni, gli azzurri sono disposti ad arrivare a 20. Del giocatore piace molto la sua duttilità, all’occorrenza può giocare anche terzino sinistro. La trattativa è già iniziata, ma se non dovesse concludersi positivamente, il Napoli ha pronta l’alternativa: Neuhen Perez.