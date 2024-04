Jonathan David attaccante del Lille è in scadenza alla fine di questa stagione. L’attaccante 24enne è seguito da tanti club, tra cui il Napoli vista la possibile cessione di Osimhen. Il canadese ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro: “Resto qui finchè non firmo con un altro club, il rinnovo? Non se ne parla ora, non so se il mio agente ha parlato con la società. Ne riparleremo a fine stagione, sono concentrato su quello che succede e sul finire bene quest’anno”.