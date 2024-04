Cobolli Gigli: “Conte al Napoli? Non vedo un rapporto con ADL. Il presidente non riuscirà a pagarlo”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea.

Queste le sue parole: “Conte? E’ un allenatore validissimo, ma anche lui ha il suo carattere e non è una persona tranquilla dal punto di vista emotivo. Non vedo un rapporto Conte-De Laurentiis, uno ha il carattere peperino e ADL ha voluto dimostrare che avrebbe fatto tutto da solo. Conte al Napoli avrebbe tutto il supporto del pubblico, ma anche De Laurentiis credo non riesca a pagare Conte se penso a quanto guadagnava in passato. Ma fa bene De Laurentiis che è sempre molto attento a tenere i conti in ordine”.