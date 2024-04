Mattino – Il Napoli vuole riportare Kim in azzurro, il piano per convincere il Bayern

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che il Napoli voglia riportare in maglia azzurra Kim Min-jae, ceduto la scorsa estate al Bayern Monaco.

Autore finora di una stagione deludente rispetto alle sue potenzialità, il difensore sudcoreano non è stato particolarmente apprezzato dall’ambiente tedesco. Proprio per questo, la società partenopea vorrebbe chiedere il giocatore in prestito al Bayern in vista della prossima stagione, forte della condizione di disagio in cui vive l’ex Napoli. L’unico ostacolo, però, è quello legato all’ingaggio: il centrale percepisce 8,5 mln di euro all’anno.