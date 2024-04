Attimi di paura alla Dacia Arena durante il match tra Udinese e Roma. Al minuto 73 Ndicka si è accasciato per terra, con arbitri e giocatori che hanno chiamato tempestivamente i medici, entrati in campo con i defibrillatori. Il giocatore è stato poi trasportato negli spogliatoi in barella ma ha dato l’ok sulle sue condizioni. Dopo un consulto con i capitani, gli arbitri hanno deciso di sospendere la partita.