TMW – Manna, sarà presto del Napoli: prima però bisogna rescindere il contratto con la Juve. Il punto

Tra le tante incertezze azzurre, Aurelio De Laurentiis ne ha una: Giovanni Manna. Il ds della Juventus lascerà presto Torino per raggiungere il presidente del Napoli e dare il via ad un mercato che segnerà la rifondazione azzurra. Prima, però, bisogna rescindere il contratto che lo lega ai bianconeri fino a giugno 2025. Quando? A rispondere a questa domanda ci pensa Tuttomercatoweb.com che fa il punto sulla trattativa che porterà Manna a diventare il direttore sportivo del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“I tempi non saranno brevissimi ma neanche troppo lunghi. A fine campionato tutto verrà sistemato con Manna che così potrà liberarsi e definire il suo accordo con il Napoli. Il suo addio apre all’inserimento di altri profili. Pompilio (in scadenza con il club azzurro), storico collaboratore di Giuntoli, farà parte del nuovo corso. Oltre a lui in pole position c’è anche Stefanelli, attuale ds del Pisa. Anche Cherubini è in uscita, per lui resta viva l’ipotesi Parma.

L’accordo con il Napoli è quinquennale. Aurelio De Laurentiis ha scelto lui per ripartire con un nuovo progetto e gli ha mostrato fiducia con un accordo decisamente importante: cinque anni di contratto. I due stanno adesso lavorando sulla nuova allenatore, su quella guida tecnica da cui ripartire dopo una stagione decisamente deludente”.