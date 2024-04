Del Genio, giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo Napoli-Frosinone. Queste le sue parole: “Prestazione squallida e oscena. I giocatori del Napoli devono andare via, l’ho detto anche dopo Napoli-Monza. Nessuno accetterebbe una situazione, né Conte né Italiano. Non verranno a Napoli per allenare questi giocatori”.