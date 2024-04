Renica: “Il mister c’entra! Vi dico una cosa su Ostigard”

Il Napoli non smette di deludere in questa stagione. La delusione diventa doppia se tutto quel che sta accadendo succede col tricolore sul petto. Tra i “delusi illustri” c’è Alessandro Renica, ex difensore del Napoli di Maradona, che a fine partita ha commentato così il pari contro il Frosinone:

“Che delusione soprattutto di nuovo la difesa (soliti errori) qui c’entra il mister che non corregge ne la posizioni con il corpo (interporsi tra uomo e porta a difesa della stessa) i riferimenti (palla uomo) e le diagonali in direzione palla un disastro, si vanifica tutto il potenziale offensivo cn queste fragilità difensive…“

Su Rrahmani: “Sarebbe ora che Rrahmani sedesse un po’ panchina perché è un disastro non è giudicabile…mi obbligate ad aggiungere visto che parlate male di Ostigard, che state attaccando l’unico che in difesa non ha commesso errori, siete non obiettivi o incapaci di analizzare”