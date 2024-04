Cheddira: “Segnare al Maradona è bellissimo. Futuro? Vi spiego”

Walid Cheddira è intervenuto nel post partita di Dazn. L’attaccante del Frosinone ha segnato due gol proprio alla squadra che ne detiene il cartellino. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Abbiamo ottenuto un punto importante contro una squadra molto forte. Segnare al Maradona è bellissimo, una grande emozione non solo perché è il club che ha il mio cartellino. In questo momento non penso al futuro, l’unico obiettivo è quello di raggiungere la salvezza con la maglia del Frosinone. La dedica? E’ a mia madre. La mamma è sempre la mamma”.