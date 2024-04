Thiago Motta: “La Champions per molte altre squadre è un ossessione, per noi no, noi siamo i rompic…..i della situazione”

L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra i rossoblù e il Monza di domani sera. Si è trattato anche l’argomento Champions, che per i felsinei non è un ossessione, a differenze di altre squadra, tra cui troviamo Napoli, Lazio, Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Roma. Queste le sue parole: “Bisogna innanzitutto mettere le cose in chiaro, perché noi da inizio campionato non siamo stati iscritti a nessuna corsa per l’Europa. La Champions per altri club come Inter, Juventus, Napoli, LAzio, Atalanta, Milan e Roma è un ossessione, mentre per noi questa ossessione non è mai esistita. Noi in questo momento siamo i ‘rompico…..i’ della situazione, perché nessuno inizialmente si sarebbe aspettato fossimo in questa situazione di classifica. Noi facciamo bene al calcio perché abbiamo portato concorrenza, competitività e fino ad ora abbiamo dimostrato di meritare la nostra posizione in classifica”.