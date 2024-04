Marchese: “Se Conte trova la giusta soluzione con De Laurentiis, può essere il top player del Napoli”

Giovanni Marchese, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Per Conte non sarebbe un limite tornare a 4. È un grandissimo allenatore. È duttile ed è sempre stato un vincente. Già dai tempi del Bari si vedeva. Fa correre tanto i propri calciatori facendo sì che siano pronti. Conte è tipo Gasperini, ci tiene alla tenuta fisica dei propri giocatori. Se il Napoli dovesse prendere Conte farebbe veramente un grande acquisto. Il rapporto che potrebbe avere con De Laurentiis? È un allenatore che vuole carta bianca, quasi sicuramente vorrà mettere bocca sul mercato. Non va in una squadra tanto per andare. Piuttosto preferisce stare fermo perché vuole vincere, è un vincente. Ovunque è andato, ha sempre fatto bene, benissimo. De Laurentiis e Conte sono due caratteri forti. Uno dei due non dico che deve soccombere, ma assecondare l’altro. Se riescono a trovare la giusta soluzione, penso che per il Napoli potrebbe essere il top player della stagione prossima. Per Conte accettare l’offerta di De Laurentiis nel caso ci sia stata, non andrebbe con l’obiettivo di arrivare per forza primo. Quindi sarebbe la cosa perfetta al momento. Non credo ne faccia una questione di soldi, ma di progetto. È un vincente, anche a Bari curava tutto. Prima che venisse lui prendevamo cornetto e cappuccino a Bari, poi li ha aboliti. Sono piccole cose, ma che poi si vedono. Una volta venne al campo col megafono per curare la fase difensiva. È un allenatore duro, ma se vado a vincere un campionato ben venga. È un allenatore che dai suoi giocatori pretende tanto, tanto, tanto”.