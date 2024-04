Il Mattino – Nuovo allenatore Napoli, in rialzo le quotazioni di una riconferma di Calzona

Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli fanno il tifo per Francesco Calzona; lo si legge su Il Mattino. La dirigenza partenopea, come riportato dalla testata, è a lavoro per scegliere il nuovo allenatore per la prossima stagione. Il sogno in cima alla lista rimane Antonio Conte, che però non verrà aspettato troppo a lungo. Motivo per cui sono state studiate delle alternative al tecnico leccese. Su tutti spunta il nome di Vincenzo Italiano, che al termine della stagione lascerà la Fiorentina. Tuttavia, sono in rialzo le quotazioni di una possibile riconferma di Calzona. Il tecnico, in caso di una qualificazione alla prossima Europa League, potrebbe essere clamorosamente riconfermato.