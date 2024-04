Cannella rivela: “Offrimmo al Napoli un calciatore a zero. Oggi è del Real Madrid”

Giuseppe Cannella, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del nuovo ds del Napoli Manna. Ecco cosa ne pensa:

“Lo conosco poco, ma conosco molto bene Giuntoli. Cristiano era uno bravissimo nell’essere il collante tra società, allenatore e spogliatoio. Sulle scelte tecniche si affidava allo scouting e agli amici procuratori. Da intermediario, abbiamo offerto tanti giocatori a Cristiano: Mendy al Real a zero, è solo un esempio poi vennero fatte altre valutazioni. Manna mi sembra uno che vada in primissima persona a scegliere i giovani da valorizzare, ma al momento è ancora prematuro. Se dovesse arrivare Italiano, la posizione di Meluso potrebbe rilanciarsi, visto che lo conosce perfettamente dai tempi dello Spezia. Giuntoli è sempre stato un grande incassatore, facendo il massimo per la società Napoli. In questo è stato insostituibile e chi verrà al suo posto dovrà competere con questo”