Schwoch: “Conte ha avuto un contatto con De Laurentiis, sarebbe la scelta giusta per rilanciare il Napoli”

Stefan Schwoch ha parlato su Marte Sport Live per parlare del prossimo allenatore del Napoli.

“So che Conte è stato contattato da De Laurentiis, che sta provando in tutti modi di portarlo a Napoli, mi auguro possa venire perché sarebbe una scelta importantissima, il club guadagnerebbe molto dal punto di vista tecnico. Lui vuole fare tutto lui, Antonio se prende in mano la squadra la gestisce in tutti i settori, a cominciare da ciò che i giocatori mangiano a tavola. Lui è vigile su tutto e chiede il massimo anche perché lui è il primo a dare il massimo. Conte ha forza e personalità tale che se un giocatore dovesse ricevere una sua telefonata saprebbe anche di andare a lottare per vincere. Rincorsa Champions? Bisogna crederci fino alla fine, l’1% di possibilità c’è ancora, il Napoli dovrebbe vincerne almeno sei e potrebbe anche non bastare. Non è la vittoria di Monza a farmi cambiare idea, se per 31 partite non hai mai dato l’impressione di poter fare un filotto di vittorie, ho i miei dubbi che possa accadere nelle ultime 7, anche se da tifoso del Napoli ci spero”.