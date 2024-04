L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su una particolare statistica riguardante il Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli di questa stagione ha numerosi difetti, questo è un dato. E poi ce n’è un altro: la squadra ha conquistato 19 punti in rimonta, recuperando nove volte situazioni di svantaggio, che tengono ancora vive le speranze di agganciare la zona Europa. Il bilancio complessivo racconta di cinque vittorie e quattro pareggi in rimonta, con 23 gol realizzati e 12 subiti. Tre rimonte ciascuno per ogni allenatore. Ma quelle con Calzona, sono state speciali per le proporzioni e per il valore dell’avversario. Il capocannoniere delle nove rimonte è Osimhen con 6 gol, seguito da Politano con 5, Kvaratskhelia e Raspadori con 3. Spazio anche per un centrocampista: Zielinski, un gol. E i difensori: Rrahmani, 2 reti, e Juan Jesus, una. E due per Ngonge.