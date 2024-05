Conte pista ancora viva, Manna spinge per Gasperini. Scendono le quotazioni di Italiano (che piace anche a Bologna e Torino). Pioli accontenterebbe tutti (ed è in pole)

Il Napoli continua la sua ricerca per trovare il sostituto ideale di Francesco Calzona sulla panchina della squadra partenopea. Tra i nomi più gettonati c’è quello di Antonio Conte, che sembra essere il favorito della dirigenza. Tuttavia, il problema principale sembra essere l’ingaggio elevato dell’allenatore ex Inter, che potrebbe creare dei problemi dal punto di vista economico per il club. Nonostante le difficoltà legate all’ingaggio di Conte, la pista per il suo arrivo a Napoli sembra ancora viva, e la dirigenza è intenzionata a fare il possibile per chiudere l’affare. Ma c’è un’alternativa che potrebbe prendere sempre più piede: Gian Piero Gasperini. L’attuale allenatore dell’Atalanta è molto apprezzato da alcuni membri della dirigenza partenopea, in particolare dal nuovo direttore sportivo Giovanni Manna. Gasperini è considerato un allenatore molto preparato e capace di ottenere risultati importanti, soprattutto con una squadra che punta ad arrivare in alto in campionato. Inoltre, sembra che le quotazioni di Vincenzo Italiano, altro nome accostato al Napoli in passato, siano scese drasticamente. Il tecnico ex Spezia sembrava essere sulla lista dei possibili candidati, ma sembra che adesso il suo nome non sia più così caldo come inizialmente. Inoltre sull’attuale tecnico della Fiorentina ci sono il Bologna e il Torino. Stefano Pioli – come detto diverse volte – sarebbe la scelta che accontenterebbe tutti – e, ad oggi, è lui il nome in pole position per la panchina.