Di Carlo: “Napoli, si poteva aprire un ciclo! Questa stagione servirà da lezione. Sul nuovo allenatore…“

L’allenatore Mimmo Di Carlo ha parlato ai microfoni di ‘Marte Sport Live’ su Radio Marte.

Queste le sue parole sul Napoli: “Dopo lo scudetto vinto l’anno scorso il Napoli poteva iniziare un ciclo vincente per un po’ di anni, purtroppo non è accaduto. Il cambio di allenatore ha inciso moltissimo, perché ha scompensato gli equilibri interni. Ognuno di noi è fatto in un modo e si sviluppano dinamiche particolari. A questo si è aggiunta la perdita di un difensore centrale importante come Kim e da qui piano piano la squadra ha perso fiducia, certezze ed equilibri. La stagione è andata poi a rotoli, lo testimonia il cambio di altri due allenatori”.

“Sono convinto però che quest’anno servirà da lezione per ripartire con una mentalità importante, tenendo a mente gli errori per non commetterli di nuovo. Il Napoli, chiunque sarà il nuovo tecnico, dovrà programmare il prossimo anno con la convinzione di doversi riscattare, ripartendo non dallo scudetto ma da una stagione negativa. Dovrà venire un allenatore molto motivato, condividendo gli obiettivi con la società. In queste ultime tre partite gli azzurri devono dare il massimo, provando a vincerle tutte, per rispetto dei tifosi e di se stessi. Ci sono professionisti importanti, ma c’è bisogno anche della passione e della voglia di non cancellare lo splendido anno concluso con lo scudetto”.