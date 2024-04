L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano la prognosi relativa all’infortunio muscolare rimediato a Monza, per Mathias Olivera è di 15-20 giorni di stop. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già cominciato l’iter riabilitativo. L’obiettivo è recuperarlo per lo scontro diretto per l’Europa del 28 aprile con la Roma al Maradona. Domenica, in occasione della partita contro il Frosinone, al suo posto tornerà Mario Rui dal primo minuto.