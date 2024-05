Corbo: “Il Napoli di quest’anno è un disastro senza precedenti, ADL dovrebbe scusarsi con la piazza“

L’editorialista de La Repubblica Antonio Corbo ha parlato così del Napoli, puntando il dito sul presidente Aurelio De Laurentiis: “Trovo molti motivi di dissenso, nei confronti del Napoli di questo periodo, e soprattutto su come il Napoli si fa raccontare, ad esempio rispetto alla vicenda allenatore. Una società di un certo tipo dovrebbe dire qualcosa: non si può andare avanti con questo giochino, questo casting per tenere in piede l’interesse. Il Napoli deve dare una prova di serietà e credibilità”.

“Il presidente Aurelio De Laurentiis – ha proseguito Corbo – che vuole sempre lanciare proposte, anche irrealizzabili come l’utopia di Bagnoli, dovrebbe rassicurare i tifosi, chiedere di nuovo scusa per il disastro senza precedenti, tecnico ed economico, e dire che intenzioni ha. Non deve dire il nome dell’allenatore che intende prendere, perché è la squadra sta giocando e non va turbata o condizionata, senza contare che sarebbe una mancanza di rispetto verso Calzona, che è venuto a fare un favore e non sta ottenendo i risultati sperati”.