Monza-Napoli, Palladino: “Abbiamo subito grandi goal. Il Napoli sta bene, può fare ottime cose”

Nel post-partita della gara di ieri tra Monza e Napoli, il tecnico dei brianzoli ha avuto solo belle parole per il Napoli di Calzona nel corso della conferenza stampa:

Sembra che a deciderla siano stati colpi individuali dei campioni d’Italia? “Abbiamo preso dei gol di qualità incredibile. Non potevamo farci nulla. È doveroso di fare i complimenti al Napoli per il secondo tempo. La squadra ha reagito sul 3-1. Spiace prendere il quarto gol su un nostro errore in fase di costruzione. Bisogna comunque fare i complimenti a tutti“.

Era uno scontro diretto questo? Il tuo futuro? “Il mio futuro è a Bologna nella prossima gara. Il Napoli era una squadra che ha avuto difficoltà nel corso dell’anno ma sapevamo che sarebbero venuti qui per fare punti. Questa sconfitta non cambia nulla nel nostro percorso. Il nostro obiettivo è a Bologna, dove dobbiamo dare il meglio. Il Napoli sta bene, può fare grandi cose“.