Victor Osimhen lascerà il Napoli a fine stagione. Il nigeriano è pronto a fare le valigie per approdare in una nuova squadra.

Nei prossimi giorni ci sarà un vertice alla Filmauro per capire se club come PSG o Chelsea siano disposti a versare la clausola da 130 milioni di euro. In caso contrario, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, si procederà con le trattative.