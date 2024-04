Gazzetta – Napoli, la rimonta è stata favorita anche dai cambi di Palladino

Secondo la Gazzetta dello Sport, la rimonta degli azzurri contro il Monza nella partita di ieri pomeriggio è stata favorita anche dai cambi del tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino:

“L’undici tricolore ha cambiato tutto. “Aiutato” dal Monza. Nello stesso slot dell’ingresso di Politano, infatti, Palladino ha tolto Akpa Akpro, ammonito, e Zerbin per inserire Bondo e Ciurria. La mediana, già priva del cervello Pessina (squalificato), si è sfaldata, la fascia sinistra è stata presa d’assalto. E non è più bastato andare a cercare la testa di Djuric. L’arrivo del centravantone bosniaco ha aggiunto una risorsa, anche difensivamente, ma sta anche diventando l’unica: il Monza era capace di risalire il campo palleggiando e cacciando spazi, ora si affida troppo spesso al lancio appoggiandosi sui centimetri del centravanti. Ma così la squadra è costretta a tante corse lunghe, finendo per rintanarsi sempre più indietro. Il lampo di Colpani, sinistro a giro leggermente deviato da Juan Jesus, è stato l’unico vero tentativo della ripresa, prima che il fantasista fosse spostato nel finale a centrocampo al fianco di Bondo. Dei gol di Zielinski e Raspadori si è detto, ma pure Cajuste ha mostrato un po’ delle qualità che devono aver convinto il Napoli a comprarlo. Non è mai troppo tardi: Calzona può inseguire ancora un posto in Europa. Per il Monza invece forse campionato e possibili ambizioni si sono chiuse qui”.