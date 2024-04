GdS – Italiano punta su Raspadori e Lindstrom: al tecnico il compito di ripartire da loro

Durante le ultime settimane si è parlato molto di Vincenzo Italiano come prossimo allenatore del Napoli. L’attuale tecnico della Fiorentina non è intenzionato a rinnovare il contratto con la società viola ed è alla ricerca di nuove avventure.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, se Italiano dovesse essere il prossimo candidato a sedere sulla panchina azzurra, gli verrà chiesto di ripartire da un giocatore che durante questa stagione ha fatto fatica a brillare: “Ad Italiano verrà chiesto soprattutto di trovare una collocazione tattica che permetta a Giacomo Raspadori di tornare il gioiello che era al Sassuolo: il Napoli ha speso 35 milioni per acquistarlo e vuole recuperarlo. Italiano ama il 4-3-3 e il 4-2-3-1, e in quest’ultimo sistema Raspadori ritroverebbe la sua collocazione tattica preferita”.

Non solo Jack. La società partenopea non ha intenzione di privarsi di Lindstrom e il danese potrebbe essere uno degli elementi chiave della formazione di Italiano: “Stesso discorso si potrebbe fare per Lindstrom: 25 milioni spesi in estate senza un ritorno tecnico accettabile, almeno fin qui. Vedremo se Italiano troverà la chiave per farlo tornare letale come a Francoforte“.