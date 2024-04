L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano il Napoli sta pianificando il mercato e affrontando le incertezze riguardo al futuro dei giocatori. Per esempio capitan Di Lorenzo non è più intoccabile come un anno fa, ma potrebbe comunque far parte della rosa. Si ripartirà da Amir Rrahmani al centro della difesa, Mathias Olivera a sinistra, Stanislav Lobotka a centrocampo. Infine Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia in attacco.