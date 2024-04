Ssc Napoli, il legale: “Affare Osimhen, nessuna irregolarità nell’acquisto. De Laurentiis non ha accusato Giuntoli”

Fabio Fulgeri, legale della Ssc Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda l’acquisto di Victor Osimhen dal Lille.

“De Laurentiis ha chiesto ai Pm di poter essere ascoltato, una scelta difensiva volta a chiarire la sua posizione. Dato oggettivo è il fatto che il Napoli non ha bisogno di fare operazioni finanziare volte a nascondere qualcosa nei bilanci, perché sono sempre in regola e in attivo quindi tutto a norma secondo i regolamenti italiani e quelli della Uefa. Non c’era nessuna necessità di gonfiare l’operazione Osimhen per nascondere qualcosa. Auspichiamo che non ci siano ulteriori procedimenti contro la società perché non riscontriamo condotte diverse da quella corretta effettuato dalla società azzurra. Speriamo che non ci sia un rinvio a giudizio, attendiamo fiduciosi i riscontri della procura. Spesso i giornalisti utilizzano titoli per attrarre il pubblico, ma De Laurentiis non ha accusato Giuntoli ma semplicemente spiegato che la trattativa è stata portata avanti dall’ex direttore sportivo”.