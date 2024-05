L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sui giocatori che potranno essere opzioni per il Napoli del futuro. Secondo il quotidiano il capo scout del Napoli Maurizio Micheli starebbe guardando con attenzione ancora vari talenti del calcio georgiano. I nomi sono Gabriel Sigua, che gioca nel Basiele ha 19 anni, è mediano e mezz’ala da 190 cm. Poi c’è Irakli Azarovi, ultima stagione nello Shakhtar Donetsk, classe 2002. Terzino sinistro, ha uno stile talmente di qualità, che all’inizio giocava proprio nello stesso ruolo di Kvaratskhelia. Vi è Giorgi Moistsrapishvili della Dinamo Tblisi, classico fantasista di qualità di 22 anni. C’è sul tavolo, anche una prima punta ovvero Georges Mikautadze. Nel Metz ha segnato 34 gol in due stagioni. E poi c’è un difensore che gioca in Italia ovvero Saba Sazonov, 21 anno ed alto oltre 190 cm, quest’anno 12 presenze con il Torino.