Schira: “Aston Villa su Di Lorenzo, il capitano può seriamente lasciare Napoli”

E’ tempo di rivoluzione in casa Napoli. ADL è pronto ad un cambio look della sua squadra sia nei calciatori che nel suo staff. Manna sarà il nuovo ds, per l’allenatore ci sarà ancora da aspettare, con l’ipotesi Italiano che ogni giorno prende sempre più piede. Andranno via sicuramente Zielinski e Osimhen ma non saranno gli unici a salutare.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X potrebbe esserci una cessione inaspettata molto dolorosa: “Giovanni Di Lorenzo può seriamente lasciare Napoli in vista della prossima stagione. Adesso c’è il ds Monchi che vuole ingaggiarlo all’Aston Villa e studia il piano, ci sono anche Cambiaso e Bellanova nel mirino del club inglese”.