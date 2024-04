Marchetti: “Italiano l’obiettivo più semplice, Conte il sogno”

Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato Sky, ha parlato della panchina del Napoli nel suo editoriale per Tmw: “Italiano è l’obiettivo più semplice. Già cercato in passato da ADL è pronto ad uno step successivo dopo Firenze. Gioca 4-3-3 e ha dimostrato di saper dare alle sue squadre un’impronta e un’identità di gioco ben definita. Ovviamente non è l’unica strada che sta seguendo il Napoli, perchè bisogna sempre avere alternative. L’idea Conte non è da scartare. Ha sempre considerato la rosa del Napoli di primo livello e poi con ADL mai dire mai. Ora passiamo ai però: l’ingaggio alto, la rosa da rimodellare e magari la voglia del tecnico di competere anche a livello europeo“.