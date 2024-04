Ranking Fifa, l’Italia rimane stabile al nono posto. Il Belgio torna sul podio

È stato appena aggiornato il ranking Fifa, la speciale classifica che tiene conto del rendimento delle varie Nazionali. L’Italia di Luciano Spalletti, reduce da due successi in amichevole contro Venezuela ed Ecuador, rimane al nono posto, preceduta dalla Spagna e succeduta dalla Croazia. Per quanto riguarda la classifica generale, il Belgio torna terzo, scavalcando l’Inghilterra. Sale il Portogallo, che sopravanza i Paesi Bassi, e giunge al sesto posto.

“Reduce dal doppio successo con Venezuela ed Ecuador nelle due amichevoli disputate a fine marzo negli Stati Uniti, l’Italia resta al 9° posto (1724.6 punti) di un Ranking FIFA che vede sempre in testa i campioni del mondo in carica dell’Argentina. Gli Azzurri sono preceduti in classifica dalla Spagna (8ª) e tallonati dalla Croazia (10ª), prossime avversarie dell’Italia nella fase a gironi del Campionato Europeo. Ed è proprio l’Europa a farla da padrona nel Ranking, con otto nazionali del nostro continente nelle prime dieci posizioni. Nell’ultima finestra del calendario internazionale sono state giocate complessivamente 174 partite. Al secondo posto alle spalle dell’Argentina c’è sempre la Francia, mentre il Belgio spodesta l’Inghilterra dal terzo gradino del podio. Sale anche il Portogallo, che scavalca i Paesi Bassi e si porta in sesta posizione dietro al Brasile”.

1) Argentina 1858 punti (-)

2) Francia 1840.59 (-)

3) Belgio 1795.23 (+1)

4) Inghilterra 1794.9 (-1)

5) Brasile 1788.65 (-)

6) Portogallo 1748.11 (+1)

7) Paesi Bassi 1742.29 (-1)

8) Spagna 1727.5 (-)

9) ITALIA 1724.6 (-)

10) Croazia 1721.07 (-)