Carlo Alvino, giornalista, ha dato un annuncio nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il collega, ha svelato la data della prima messa in onda e il titolo del film del terzo scudetto, annunciato in precedenza da Aurelio De Laurentiis. Il film si chiamerà Sarò Con Te e andrà in onda per la prima volta il giorno 4 maggio 2024, ad un anno esatto dall’aritmetica conquista del tricolore da parte dell’allora banda di Luciano Spalletti.