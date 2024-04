Italiano vola nelle coppe: in 3 anni solo una volta fuori prima delle finali

Vola la Fiorentina nella semifinale di Coppa Italia. L’1-0 contro l’Atalanta di ieri fa ben sperare i viola in vista della gara di ritorno in programma a Bergamo il 24 aprile. C’è un dato impressionante su Italiano e il rendimento della Fiorentina nelle coppe nei suoi 3 anni in toscana. E’ stato eliminato solo una volta in una gara di andata e ritorno, contro la Juventus di Allegri nelle semifinali della Coppa Italia 2021/2022. Le altre volte è sempre arrivato in finale perdendo però contro Inter e West Ham.