Impallomeni: “Per me Italiano scelta giusta per il Napoli, sono curioso di vederlo all’opera con una squadra ben strutturata”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di Maracanà, programma radiofonico in onda su Tuttomercatoweb. Si è discusso del Napoli e della possibilità che il prossimo allenatore azzurro possa essere Vincenzo Italiano, attualmente in forza sulla panchina della Fiorentina. Queste le sue parole: “Per me Italiano è la scelta giusta per il Napoli, è un allenatore molto bravo. Sono curioso di vederlo all’opera con una squadra che sia strutturata in ogni reparto del campo. A Napoli può far bene perché è un gran lavoratore, dipende poi tutto dal rapporto che ci sarà col presidente. Se devi cedere i migliori giocatori, è lui quello che può metterti a posto le cose, e ti dà anche un gioco entusiasmante”.